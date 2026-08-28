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Tafsir: Al-Mursalat 77:48
Al-Mursalat
48
77:48
واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ٤٨
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُوا۟ لَا يَرْكَعُونَ ٤٨
وَإِذَا
قِيلَ
لَهُمُ
ٱرۡكَعُواْ
لَا
يَرۡكَعُونَ
٤٨
E quando lhes foi dito: Genuflecti!, não genuflectiram.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na wanapoambiwa hawa washirikina, «Mswalieni Mwenyezi Mungu na mnyenyekeeni,» hawanyenyekei wala hawaswali, bali wanaendelea kuonyesha kiburi chao.