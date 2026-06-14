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Al-Ma'idah
70
5:70
لقد اخذنا ميثاق بني اسراييل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون ٧٠
لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَـٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلًۭا ۖ كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌۢ بِمَا لَا تَهْوَىٰٓ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًۭا كَذَّبُوا۟ وَفَرِيقًۭا يَقْتُلُونَ ٧٠
ﲼ
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ﲾ
ﲿ
ﳀ
ﳁ
ﳂ
ﳃﳄ
ﳅ
ﳆ
ﳇ
ﳈ
ﳉ
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ﳋ
ﳌ
ﳍ
ﳎ
ﳏ
ﳐ
Havíamos aceito o compromisso dos israelitas, e lhes enviamos os mensageiros. Mas, cada vez que um mensageiro lhesanunciava algo que não satisfazia os seus interesses, desmentiam uns e assassinavam outros.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿لَقَدۡ أَخَذۡنَا مِیثَـٰقَ بَنِیۤ إِسۡرَ ٰۤءِیلَ﴾ عَلَى الْإِيمَان بِاَللَّهِ وَرُسُله ﴿وَأَرۡسَلۡنَاۤ إِلَیۡهِمۡ رُسُلࣰاۖ كُلَّمَا جَاۤءَهُمۡ رَسُولُۢ﴾ مِنْهُمْ ﴿بِمَا لَا تَهۡوَىٰۤ أَنفُسُهُمۡ﴾ مِنْ الْحَقّ كَذَّبُوهُ ﴿فَرِیقࣰا﴾ مِنْهُمْ ﴿كَذَّبُوا۟ وَفَرِیقࣰا﴾ مِنْهُمْ ﴿یَقۡتُلُونَ ٧٠﴾ كَزَكَرِيَّا وَالتَّعْبِير بِهِ دُون قَتَلُوا حِكَايَة للحال الماضية للفاصلة