Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Ma'idah
107
5:107
فان عثر على انهما استحقا اثما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا انا اذا لمن الظالمين ١٠٧
فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰٓ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّآ إِثْمًۭا فَـَٔاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلَيَـٰنِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَـٰدَتُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَـٰدَتِهِمَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَآ إِنَّآ إِذًۭا لَّمِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ١٠٧
فَإِنۡ
عُثِرَ
عَلَىٰٓ
أَنَّهُمَا
ٱسۡتَحَقَّآ
إِثۡمٗا
فَـَٔاخَرَانِ
يَقُومَانِ
مَقَامَهُمَا
مِنَ
ٱلَّذِينَ
ٱسۡتَحَقَّ
عَلَيۡهِمُ
ٱلۡأَوۡلَيَٰنِ
فَيُقۡسِمَانِ
بِٱللَّهِ
لَشَهَٰدَتُنَآ
أَحَقُّ
مِن
شَهَٰدَتِهِمَا
وَمَا
ٱعۡتَدَيۡنَآ
إِنَّآ
إِذٗا
لَّمِنَ
ٱلظَّٰلِمِينَ
١٠٧
Se descobrirdes que aso perjuros, que sejam substituídos por outros dois parentes mais próximos das pessoas emquestão, e ambos jurarão por Deus deste modo: Nosso testemunho é mais verdadeiro do que o dos outros e não perjuramos, porque se assim fizermos, contar-nos-emos entre os iníquos.
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Você está lendo um tafsir para o grupo de versos 5:106 a 5:107
Всевышний в повествовательной форме приказал оставлять завещание в присутствии двух свидетелей. Если человек чувствует приближение смерти и видит ее признаки, то ему следует написать завещание и призвать в свидетели двух справедливых мусульман, чьи свидетельства заслуживают доверия. При необходимости, если нет мусульман, можно довольствоваться свидетельством двух иудеев, христиан или приверженцев других религий. Всевышний велел призывать людей в свидетели завещания даже тогда, когда смерть постигает человека во время странствования по земле. Это означает, что их свидетельство при таких обстоятельствах должно быть принято. Для того чтобы люди могли убедиться в истинности их свидетельства, их можно задержать после намаза, - почитаемого людьми события, - чтобы они поклялись Аллахом в том, что их свидетельство является правдивым, неискаженным и неизмененным. Поступить так можно, если люди сомневаются в их правдивости. Если же они доверяют им, то в этом нет необходимости. При произнесении клятвы они должны сказать: «Мы не лжем и не покупаем за нашу клятву мирскую выгоду, и даже если это дело касалось бы нашего близкого родственника, мы не стали бы отстаивать его интересы ради нашего родства с ним. Мы не скрываем своего свидетельства перед Аллахом. Напротив, мы передаем все так, как услышали. Если же мы скрываем его, то мы - самые настоящие грешники».