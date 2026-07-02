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Al-Ma'idah
102
5:102
قد سالها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين ١٠٢
قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌۭ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا۟ بِهَا كَـٰفِرِينَ ١٠٢
قَدۡ
سَأَلَهَا
قَوۡمٞ
مِّن
قَبۡلِكُمۡ
ثُمَّ
أَصۡبَحُواْ
بِهَا
كَٰفِرِينَ
١٠٢
Povos anteriores a vós fizeram as mesmas perguntas. Por isso, tornaram-se incrédulos.
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Tafseer Jalalayn
﴿قَدۡ سَأَلَهَا﴾ أَيْ الْأَشْيَاء ﴿قَوۡمࣱ مِّن قَبۡلِكُمۡ﴾ أَنْبِيَاءَهُمْ فَأَجِيبُوا بِبَيَانِ أَحْكَامهَا ﴿ثُمَّ أَصۡبَحُوا۟﴾ صَارُوا ﴿بِهَا كَـٰفِرِینَ ١٠٢﴾ بِتَرْكِهِمْ الْعَمَل بِهَا