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Al-Layl
5
92:5
فاما من اعطى واتقى ٥
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ٥
فَأَمَّا
مَنۡ
أَعۡطَىٰ
وَٱتَّقَىٰ
٥
Porém, àquele que dá (em caridade e é temente a Deus,
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
"فأما من أعطى"
، ماله في سبيل الله،
"واتقى"
، ربه.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran