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Al-Jinn
11
72:11
وانا منا الصالحون ومنا دون ذالك كنا طرايق قددا ١١
وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّـٰلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًۭا ١١
وَأَنَّا
مِنَّا
ٱلصَّٰلِحُونَ
وَمِنَّا
دُونَ
ذَٰلِكَۖ
كُنَّا
طَرَآئِقَ
قِدَدٗا
١١
E, entre nós (os gênios), há virtuosos e há também os que não o são, porque seguimos diferentes caminhos.
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Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Наряду с правоверными среди нас есть грешники, беспутники и неверующие. Прежде мы были разделены на группы, у каждой из которых были свои прихоти и увлечения. Мы были рады тому, что имеем, и не желали слышать ничего иного.