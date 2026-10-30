Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Insan Aia 4
Al-Insan
4
76:4
انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ٤
إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلْكَـٰفِرِينَ سَلَـٰسِلَا۟ وَأَغْلَـٰلًۭا وَسَعِيرًا ٤
إِنَّآ
ﳊ
أَعۡتَدۡنَا
ﳋ
لِلۡكَٰفِرِينَ
ﳌ
سَلَٰسِلَاْ
ﳍ
وَأَغۡلَٰلٗا
ﳎ
وَسَعِيرًا
ﳏ
٤
ﳐ
Em verdade, aos incrédulos, destinamos correntes, grilhões e o tártaro.
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.