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Tafsir: Al-Insan 76:30
Al-Insan
30
76:30
وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما ٣٠
وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًۭا ٣٠
وَمَا
تَشَآءُونَ
إِلَّآ
أَن
يَشَآءَ
ٱللَّهُۚ
إِنَّ
ٱللَّهَ
كَانَ
عَلِيمًا
حَكِيمٗا
٣٠
Porém, só o conseguireis se Deus o permitir, porque é Prudente, Sapientíssimo.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.