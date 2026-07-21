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Al-Insan
25
76:25
واذكر اسم ربك بكرة واصيلا ٢٥
وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةًۭ وَأَصِيلًۭا ٢٥
وَٱذۡكُرِ
ٱسۡمَ
رَبِّكَ
بُكۡرَةٗ
وَأَصِيلٗا
٢٥
E celebra o nome do teu Senhor, de manhã e à tarde.
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
قوله عز وجل:
"واذكر اسم ربك بكرةً وأصيلاً"
.