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Al-Insan
23
76:23
انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا ٢٣
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًۭا ٢٣
إِنَّا
نَحۡنُ
نَزَّلۡنَا
عَلَيۡكَ
ٱلۡقُرۡءَانَ
تَنزِيلٗا
٢٣
Em verdade, temos-te revelado (ó Mensageiro), o Alcorão, por etapas,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.