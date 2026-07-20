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Al-Insan
11
76:11
فوقاهم الله شر ذالك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا ١١
فَوَقَىٰهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّىٰهُمْ نَضْرَةًۭ وَسُرُورًۭا ١١
فَوَقَىٰهُمُ
ٱللَّهُ
شَرَّ
ذَٰلِكَ
ٱلۡيَوۡمِ
وَلَقَّىٰهُمۡ
نَضۡرَةٗ
وَسُرُورٗا
١١
Mas Deus os preservará do mal daquele dia, e os receberá com esplendor e júbilo;
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العربية
Al-Sa'di
Их не коснется великий ужас воскрешения, и ангелы будут встречать их со словами: «Вот день, который был обещан вам прежде!» Их лица будут сиять, а сердца будут переполняться радостью. Это означает, что они обретут как внешнее, так и внутреннее блаженство.