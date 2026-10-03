Всевышний сообщил о верующих, которые уверовали в Аллаха, ангелов, Писания, посланников и Последний день и совершали праведные деяния. Ни одно деяние нельзя назвать праведным, если оно не отвечает двум требованиям. Во-первых, оно должно быть искренне посвящено Аллаху. Во-вторых, оно должно быть совершено в соответствии с наставлениями посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Из этого и предыдущего аятов следует, что обретут спасение и преуспеяние только верующие, совершающие праведные деяния, а погибшими обитателями Преисподней будут только неверующие, приобщающие сотоварищей к Аллаху. Это правило, относящееся к основным положениям ислама, существовало во всех предыдущих религиозных законодательствах, потому что оно остается актуальным во все времена, в любой стране и не подлежит отмене. Оно лежит в основе религии Аллаха, которая отражена в следующем откровении: «Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, соседям из числа ваших родственников и соседям, которые не являются вашими родственниками, находящимся рядом спутникам, странникам и невольникам, которыми овладели ваши десницы. Воистину, Аллах не любит гордецов и бахвалов» (4:36).