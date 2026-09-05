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Tafsir: Al-Baqarah 2:78
Al-Baqarah
78
2:78
ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وان هم الا يظنون ٧٨
وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَـٰبَ إِلَّآ أَمَانِىَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ٧٨
وَمِنۡهُمۡ
ﱋ
أُمِّيُّونَ
ﱌ
لَا
ﱍ
يَعۡلَمُونَ
ﱎ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﱏ
إِلَّآ
ﱐ
أَمَانِيَّ
ﱑ
وَإِنۡ
ﱒ
هُمۡ
ﱓ
إِلَّا
ﱔ
يَظُنُّونَ
ﱕ
٧٨
ﱖ
Entre eles há iletrados que não compreendem o Livro, a não ser segundo os seus desejos, e não fazem mais do queconjecturar.
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[
وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ
] وه لهناو جوولهكهدا كهسانێكی نهخوێندهوار ههن كه خوێندهواری نازانن تهنها هیواو ئومێدیان ههیه، یاخود تهنها ئهزانن بیخوێننهوه بهڵام لێی تێناگهن، یاخود درۆدهكهن [
وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (٧٨)
] وه تهنها دوای گومان كهوتوونهو گومانی ناحهق دهبهن.