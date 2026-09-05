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Tafsir: Al-Baqarah 2:70
Al-Baqarah
70
2:70
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقر تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون ٧٠
قَالُوا۟ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِىَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَـٰبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّآ إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ٧٠
قَالُواْ
ﱁ
ٱدۡعُ
ﱂ
لَنَا
ﱃ
رَبَّكَ
ﱄ
يُبَيِّن
ﱅ
لَّنَا
ﱆ
مَا
ﱇ
هِيَ
ﱈ
إِنَّ
ﱉ
ٱلۡبَقَرَ
ﱊ
تَشَٰبَهَ
ﱋ
عَلَيۡنَا
ﱌ
وَإِنَّآ
ﱍ
إِن
ﱎ
شَآءَ
ﱏ
ٱللَّهُ
ﱐ
لَمُهۡتَدُونَ
ﱑ
٧٠
ﱒ
Disseram: Roga ao teu Senhor para que nos indique como deve ser, uma vez que todo bovino nos parece igual e, se aDeus aprouver, seremos guiados.
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﴿قَالُوا۟ ٱدۡعُ لَنَا رَبَّكَ یُبَیِّن لَّنَا مَا هِیَ﴾ أَسَائِمَة أَمْ عَامِلَة ﴿إِنَّ ٱلۡبَقَرَ﴾ أَيْ جِنْسه الْمَنْعُوت بِمَا ذُكِرَ ﴿تَشَـٰبَهَ عَلَیۡنَا﴾ لِكَثْرَتِهِ فلم نهتد إلى المقصود ﴿وَإِنَّاۤ إِن شَاۤءَ ٱللَّهُ لَمُهۡتَدُونَ ٧٠﴾ إلَيْهَا وَفِي الْحَدِيث لَوْ لَمْ يَسْتَثْنُوا لَمَا بُيِّنَت لَهُمْ لآخر الأبد