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Tafsir: Al-Baqarah 2:49
Al-Baqarah
49
2:49
واذ نجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذالكم بلاء من ربكم عظيم ٤٩
وَإِذْ نَجَّيْنَـٰكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِى ذَٰلِكُم بَلَآءٌۭ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌۭ ٤٩
وَإِذۡ
ﱁ
نَجَّيۡنَٰكُم
ﱂ
مِّنۡ
ﱃ
ءَالِ
ﱄ
فِرۡعَوۡنَ
ﱅ
يَسُومُونَكُمۡ
ﱆ
سُوٓءَ
ﱇ
ٱلۡعَذَابِ
ﱈ
يُذَبِّحُونَ
ﱉ
أَبۡنَآءَكُمۡ
ﱊ
وَيَسۡتَحۡيُونَ
ﱋ
نِسَآءَكُمۡۚ
ﱌﱍ
وَفِي
ﱎ
ذَٰلِكُم
ﱏ
بَلَآءٞ
ﱐ
مِّن
ﱑ
رَّبِّكُمۡ
ﱒ
عَظِيمٞ
ﱓ
٤٩
ﱔ
Recordai-vos de quando vos livramos do povo do Faraó, que vos infligia o mais cruel castigo, degolando os vossosfilhos e deixando com vida as vossas mulheres. Naquilo tivestes uma grande prova do vosso Senhor.
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السعدي Al-Sa'di
هذا شروع في تعداد نعمه على بني إسرائيل على وجه التفصيل فقال:
{ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ }
أي: من فرعون وملئه وجنوده وكانوا قبل ذلك
{ يَسُومُونَكُمْ }
أي: يولونهم ويستعملونهم،
{ سُوءَ الْعَذَابِ }
أي: أشده بأن كانوا
{ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ }
خشية نموكم،
{ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ }
أي: فلا يقتلونهن، فأنتم بين قتيل ومذلل بالأعمال الشاقة، مستحيًى على وجه المنة عليه والاستعلاء عليه فهذا غاية الإهانة....
{ وَفِي ذَلِكم }
أي: الإنجاء
{ بَلَاءٌ }
أي: إحسان
{ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ }
فهذا مما يوجب عليكم الشكر والقيام بأوامره.