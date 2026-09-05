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Tafsir: Al-Baqarah 2:47
Al-Baqarah
47
2:47
يا بني اسراييل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين ٤٧
يَـٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتِىَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ ٤٧
يَٰبَنِيٓ
ﲳ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
ﲴ
ٱذۡكُرُواْ
ﲵ
نِعۡمَتِيَ
ﲶ
ٱلَّتِيٓ
ﲷ
أَنۡعَمۡتُ
ﲸ
عَلَيۡكُمۡ
ﲹ
وَأَنِّي
ﲺ
فَضَّلۡتُكُمۡ
ﲻ
عَلَى
ﲼ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﲽ
٤٧
ﲾ
Ó Israelitas, recordai-vos das Minhas mercês, com as quais vos agraciei, e de que vos preferi aos vossoscontemporâneos.
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Tafsir Muyassar
يا ذرية يعقوب تذكَّروا نعمي الكثيرة عليكم، واشكروا لي عليها، وتذكروا أني فَضَّلْتكم على عالَمي زمانكم بكثرة الأنبياء، والكتب المنزَّلة كالتوراة والإنجيل.