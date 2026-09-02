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Tafsir: Al-Baqarah 2:35
Al-Baqarah
35
2:35
وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شيتما ولا تقربا هاذه الشجرة فتكونا من الظالمين ٣٥
وَقُلْنَا يَـٰٓـَٔادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَـٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٣٥
وَقُلۡنَا
ﲤ
يَٰٓـَٔادَمُ
ﲥ
ٱسۡكُنۡ
ﲦ
أَنتَ
ﲧ
وَزَوۡجُكَ
ﲨ
ٱلۡجَنَّةَ
ﲩ
وَكُلَا
ﲪ
مِنۡهَا
ﲫ
رَغَدًا
ﲬ
حَيۡثُ
ﲭ
شِئۡتُمَا
ﲮ
وَلَا
ﲯ
تَقۡرَبَا
ﲰ
هَٰذِهِ
ﲱ
ٱلشَّجَرَةَ
ﲲ
فَتَكُونَا
ﲳ
مِنَ
ﲴ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﲵ
٣٥
ﲶ
Determinamos: Ó Adão, habita o Paraíso com a tua esposa e desfrutai dele com a prodigalidade que vos aprouver; porém, não vos aproximeis desta árvore, porque vos contareis entre os iníquos.
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Al-Sa'di
После сотворения Адама и доказательства его превосходства Всевышний Аллах оказал ему еще одну великую милость и сотворил для него из него самого супругу, дабы тот нашел в ней умиротворение и общался с ней. Аллах позволил им поселиться в Райском саду и питаться вдоволь, где им будет угодно, удивительными плодами и фруктами. Всевышний сказал: «В нем ты не будешь голодным и нагим. В нем ты не будешь страдать от жажды и зноя» (20:118–119). Однако им было запрещено приближаться к одному из райских деревьев. О том, каким было это дерево, лучше всего известно Аллаху. Он запретил им приближаться к нему для того, чтобы подвергнуть их испытанию, либо по другой причине, которая нам неизвестна. Им было сказано, что если они ослушаются веления Аллаха, то непременно окажутся в числе несправедливых грешников. Подобное предупреждение означало, что этот запрет был категорическим. Стоило об этом узнать врагу человека, как тот принялся наущать Адама и его супругу. Он искушал их красивыми обещаниями и предлагал им отведать запретный плод, пока они не поддались искушению. Всевышний сказал: «Дьявол стал наущать их, чтобы обнажить их срамные места, которые были сокрыты от них. Он сказал им: “Ваш Господь запретил вам это дерево только для того, чтобы вы не стали ангелами или бессмертными”. Он поклялся им: “Воистину, я для вас - искренний доброжелатель”. Он низвел их (вывел из Рая или воодушевил на грех) обманом, и когда они вкусили от этого дерева, то обнажились их срамные места, и они стали прилеплять на себя райские листья. Тогда Господь их воззвал к ним: “Разве Я не запретил вам это дерево и не сказал вам, что дьявол для вас - явный враг?”» (7:20–22). Адам и его супруга польстились на лживые обещания сатаны и послушались его совета. Ему удалось вывести их из Обители блаженства и изобилия и привести в обитель усердного труда и усталости.