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Al-Baqarah
3
2:3
الذين يومنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ٣
ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ يُنفِقُونَ ٣
ٱلَّذِينَ
يُؤۡمِنُونَ
بِٱلۡغَيۡبِ
وَيُقِيمُونَ
ٱلصَّلَوٰةَ
وَمِمَّا
رَزَقۡنَٰهُمۡ
يُنفِقُونَ
٣
Que crêem no incognoscível, observam a oração e gastam daquilo com que os agraciamos;
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Al-Sa'di
Истинной верой является полное признание правдивости всего, о чем сообщили Божьи посланники, сопровождаемое покорностью в делах. Человек должен уверовать не в то, что можно увидеть или ощутить, поскольку в этом отношении мусульмане не отличаются от неверующих. Он обязан уверовать в сокровенное, которое невозможно увидеть воочию, если об этом сообщили Аллах и Его посланник, да благословит его Аллах и приветствует. Именно такая вера отличает мусульманина от неверующего. Правоверный верует в правдивость всего, что сообщили Аллах и Его посланник, да благословит его Аллах и приветствует, независимо от того, может он убедиться в этом воочию или нет. Он не делает различий между сообщениями, которые он может понять и осмыслить своим разумом, и откровениями, которые ему не удается осмыслить. Именно это качество отличает его от безбожников, которые отказываются уверовать в сокровенное. Они не могут осмыслить откровения о сокровенном своим коротким умом и отрицают все, что не способны понять. Их разум болен и приведен в расстройство, тогда как разум правоверных, которые признают истинность откровения и руководствуются наставлениями Аллаха, здоров и чист. К вере в сокровенное относится вера во все, что Всевышний Аллах сообщил о событиях в прошлом и в будущем. К ней также относится вера в повествования о событиях, которые произойдут в Последней жизни, и божественных качествах Аллаха, а также вера во все, что сообщили по этому поводу Божьи посланники. Именно поэтому правоверные веруют в качества Аллаха и убеждены в их истинности, несмотря на то, что они не способны постичь их качественно. Еще одной чертой правоверных является совершение намаза. Всевышний не сказал, что богобоязненные праведники молятся, потому что для совершения намаза недостаточно просто выполнить установленные обряды. Под совершением намаза подразумевается выполнение условий и столпов намаза, а также его обязательных предписаний надлежащим образом, причем выполнять их следует душой и телом, размышляя над произносимыми словами и совершаемыми действиями. О такой молитве Всевышний Аллах сказал: «Воистину, намаз оберегает от мерзости и предосудительного» (29:45). Именно такая молитва приносит рабу вознаграждение, поскольку раб Божий получает вознаграждение за ту часть молитвы, которую он совершает осмысленно. Что же касается обсуждаемого нами аята, то под намазом в нем подразумеваются все обязательные и добровольные намазы. Наряду с совершением намаза богобоязненные праведники раздают пожертвования, под которыми подразумеваются закят, расходы на обеспечение жен, родственников, рабов и другие обязательные пожертвования, а также добровольные пожертвования в благотворительных целях. Всевышний не сообщил в этом откровении, кому именно следует раздавать пожертвования, поскольку подобных благотворительных целей и нуждающихся в пожертвованиях очень много и поскольку пожертвованием можно назвать любой поступок, который человек совершает для того, чтобы приблизиться к своему Господу. Всевышний отметил, что раздавать в качестве пожертвования следует лишь небольшую часть имущества. Подобная милостыня не причиняет людям вреда и не обременительна для них. Напротив, они извлекают из этого выгоду и приносят пользу своим братьям. Всевышний также подчеркнул, что люди не приобретают богатство благодаря своим способностям. Их имущество является уделом, дарованным им Аллахом, и поскольку Всемогущий Аллах даровал им мирские блага и возвысил их над многими другими творениями, они обязаны благодарить Его, раздавая часть дарованного им богатства и помогая своим неимущим братьям. Во многих коранических аятах намаз упоминается наряду с закятом, потому что намаз символизирует искреннее поклонение Богу, а закят и пожертвования - доброе отношение к творениям. Поистине, именно искреннее поклонение Аллаху и стремление помочь творениям являются залогом счастья, тогда как отсутствие этих качеств - это залог вечного несчастья.