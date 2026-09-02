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Tafsir: Al-Baqarah 2:24
Al-Baqarah
24
2:24
فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين ٢٤
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ وَلَن تَفْعَلُوا۟ فَٱتَّقُوا۟ ٱلنَّارَ ٱلَّتِى وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَـٰفِرِينَ ٢٤
فَإِن
ﳆ
لَّمۡ
ﳇ
تَفۡعَلُواْ
ﳈ
وَلَن
ﳉ
تَفۡعَلُواْ
ﳊ
فَٱتَّقُواْ
ﳋ
ٱلنَّارَ
ﳌ
ٱلَّتِي
ﳍ
وَقُودُهَا
ﳎ
ٱلنَّاسُ
ﳏ
وَٱلۡحِجَارَةُۖ
ﳐﳑ
أُعِدَّتۡ
ﳒ
لِلۡكَٰفِرِينَ
ﳓ
٢٤
ﳔ
Porém, se não o dizerdes - e certamente não podereis fazê-lo - temei, então, o fogo infernal cujo combustível serão osidólatras e os ídolos; fogo que está preparado para os incrédulos.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا
] بهڵام ئهگهر ئهم شتهتان نهتوانی وه ناشتوانن وه تا ئێستا نهیانتوانیوهو تا ڕۆژی قیامهتیش ناتوانن سوورهتێكی بچووكی هاوشێوهی قورئان بێننهوه، چونكه قورئان قسهی خوایه چۆن قسهی مرۆڤـ وهكو قسهی خوا دهبێت [
فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (٢٤)
] دهی كهواته به ئیمان هێنان و كردهوهی چاكتان خۆتان بپارێزن لهو ئاگرهی كه سووتهمهنییهكهی خهڵكی و بهردی گۆگرده، كه ئامادهكراوه بۆ كافران، (ئهم ئایهته بهڵگهیه لهسهر ئهوهی كه ئێستا دۆزهخ دروستكراوه).