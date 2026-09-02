Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Baqarah 2:21
Al-Baqarah
21
2:21
يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ٢١
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٢١
يَٰٓأَيُّهَا
ﲌ
ٱلنَّاسُ
ﲍ
ٱعۡبُدُواْ
ﲎ
رَبَّكُمُ
ﲏ
ٱلَّذِي
ﲐ
خَلَقَكُمۡ
ﲑ
وَٱلَّذِينَ
ﲒ
مِن
ﲓ
قَبۡلِكُمۡ
ﲔ
لَعَلَّكُمۡ
ﲕ
تَتَّقُونَ
ﲖ
٢١
ﲗ
Ó humanos, adorai o vosso Senhor, Que vos criou, bem como aos vossos antepassados, quiçá assim tornar-vos-íeisvirtuosos.
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Это повеление с широким смыслом распространяется на всех людей. Им приказано посвящать Аллаху все обряды поклонения, выполняя Его веления, остерегаясь Его запретов и признавая правдивость Его повествований. Аллах повелел людям совершать то, ради чего они были сотворены. Всевышний сказал: «Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне» (51:56). О люди! Вы обязаны поклоняться одному Аллаху, потому что Он - ваш Господь, одаряющий вас многочисленными щедротами. Он сотворил вас из небытия и сотворил предыдущие поколения людей. Он одарил вас зримыми и незримыми благами и расстелил для вас землю, на которой вы спокойно живете. Вы извлекаете выгоду из того, что строите на ней здания, ведете сельское хозяйство, переезжаете с места на место или занимаетесь другим видами полезной деятельности. Аллах сделал небо кровлей для ваших жилищ и сотворил в нем Солнце, Луну, звезды и другие небесные тела, без которых ваше существование невозможно. И если вы станете поклоняться Аллаху, то непременно обретете богобоязненность. Существует мнение, что смысл этого высказывания в том, что если люди станут поклоняться одному Аллаху, то они сумеют избежать Божьего гнева и наказания, потому что избранный ими путь убережет их от подобных последствий. Согласно другому мнению, оно означает, что если люди станут поклоняться Аллаху, то они окажутся в числе праведников, одним из качеств которых является богобоязненность. Оба упомянутых толкования - правильные, и они тесно связаны друг с другом. Всякий, кто поклоняется Аллаху надлежащим образом, является богобоязненным праведником. А всякий богобоязненный праведник непременно спасется от наказания и гнева Аллаха. Это - логический аргумент в пользу правдивости посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и его учения.