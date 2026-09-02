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Tafsir: Al-Baqarah 2:19
Al-Baqarah
19
2:19
او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين ١٩
أَوْ كَصَيِّبٍۢ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَـٰتٌۭ وَرَعْدٌۭ وَبَرْقٌۭ يَجْعَلُونَ أَصَـٰبِعَهُمْ فِىٓ ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَٰعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ ۚ وَٱللَّهُ مُحِيطٌۢ بِٱلْكَـٰفِرِينَ ١٩
أَوۡ
ﱚ
كَصَيِّبٖ
ﱛ
مِّنَ
ﱜ
ٱلسَّمَآءِ
ﱝ
فِيهِ
ﱞ
ظُلُمَٰتٞ
ﱟ
وَرَعۡدٞ
ﱠ
وَبَرۡقٞ
ﱡ
يَجۡعَلُونَ
ﱢ
أَصَٰبِعَهُمۡ
ﱣ
فِيٓ
ﱤ
ءَاذَانِهِم
ﱥ
مِّنَ
ﱦ
ٱلصَّوَٰعِقِ
ﱧ
حَذَرَ
ﱨ
ٱلۡمَوۡتِۚ
ﱩﱪ
وَٱللَّهُ
ﱫ
مُحِيطُۢ
ﱬ
بِٱلۡكَٰفِرِينَ
ﱭ
١٩
ﱮ
Ou como (aquele que, surpreendidos por) nuvens do céu, carregadas de chuva, causando trevas, trovões e relâmpagos, tapam os seus ouvidos com os dedos, devido aos estrondos, por temor à morte; mas Deus está inteirado dos incrédulos.
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السعدي Al-Sa'di
ثم قال تعالى:
{ أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ }
يعني: أو مثلهم كصيب،
أي:
كصاحب صيب من السماء، وهو المطر الذي يصوب,
أي:
ينزل بكثرة،
{ فِيهِ ظُلُمَاتٌ }
ظلمة الليل, وظلمة السحاب, وظلمات المطر،
{ وَرَعْدٌ }
وهو الصوت الذي يسمع من السحاب،
{ وَبَرْقٌ }
وهو الضوء
[اللامع]
المشاهد مع السحاب.