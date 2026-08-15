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Tafsir: Al-Anbiya 21:1
Al-Anbiya
1
21:1
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ١
ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِى غَفْلَةٍۢ مُّعْرِضُونَ ١
ٱقۡتَرَبَ
لِلنَّاسِ
حِسَابُهُمۡ
وَهُمۡ
فِي
غَفۡلَةٖ
مُّعۡرِضُونَ
١
Aproxima-se a prestação de contas dos homens que, apesar disso, estão desdenhosamente desatentos.
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Tafseer Jalalayn
﴿ٱقۡتَرَبَ﴾ قَرُبَ ﴿لِلنَّاسِ﴾ أَهْل مَكَّة مُنْكِرِي الْبَعْث ﴿حِسَابُهُمۡ﴾ يَوْم الْقِيَامَة ﴿وَهُمۡ فِی غَفۡلَةࣲ﴾ عَنْهُ ﴿مُّعۡرِضُونَ ١﴾ عَنْ التَّأَهُّب لَهُ بِالْإِيمَانِ