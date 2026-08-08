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Tafsir: Al-An'am 6:92
Al-An'am
92
6:92
وهاذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر ام القرى ومن حولها والذين يومنون بالاخرة يومنون به وهم على صلاتهم يحافظون ٩٢
وَهَـٰذَا كِتَـٰبٌ أَنزَلْنَـٰهُ مُبَارَكٌۭ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْـَٔاخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۖ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ٩٢
وَهَٰذَا
كِتَٰبٌ
أَنزَلۡنَٰهُ
مُبَارَكٞ
مُّصَدِّقُ
ٱلَّذِي
بَيۡنَ
يَدَيۡهِ
وَلِتُنذِرَ
أُمَّ
ٱلۡقُرَىٰ
وَمَنۡ
حَوۡلَهَاۚ
وَٱلَّذِينَ
يُؤۡمِنُونَ
بِٱلۡأٓخِرَةِ
يُؤۡمِنُونَ
بِهِۦۖ
وَهُمۡ
عَلَىٰ
صَلَاتِهِمۡ
يُحَافِظُونَ
٩٢
Eis aqui o Livro bendito que temos revelado, confirmante dos anteriores, para que admoestes, com ele, a Mãe dasCidades e todas as cidades circunvizinhas. Aqueles que crêem na outra vida crêem nele e observam as suas orações.
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Al-Sa'di
Этот Коран - Благословенное Писание, ведь он несет с собой великую милость и безграничное благо. Он не противоречит предыдущим Писаниям и подтверждает их правдивость. Аллах ниспослал его для того, чтобы Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, увещевал им жителей матери городов - священной Мекки, а также проживавших вокруг нее арабов и жителей всех остальных поселений. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, предостерег людей от наказания Аллаха и предупредил их о том, какие деяния могут повлечь его за собой. Те, кто уверовал в Последнюю жизнь, уверовали в этот Коран и стали бережливо относиться к своим намазам. Страх в их сердцах укрепил их и побудил их стремиться к благоволению Господню, вовремя совершать намазы, заботиться о соблюдении их условий и ограничений, обязательных и дополнительных предписаний. Пусть же Аллах сделает нас одними из них!