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Tafsir: Al-An'am 6:57
Al-An'am
57
6:57
قل اني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين ٥٧
قُلْ إِنِّى عَلَىٰ بَيِّنَةٍۢ مِّن رَّبِّى وَكَذَّبْتُم بِهِۦ ۚ مَا عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِۦٓ ۚ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَـٰصِلِينَ ٥٧
قُلۡ
إِنِّي
عَلَىٰ
بَيِّنَةٖ
مِّن
رَّبِّي
وَكَذَّبۡتُم
بِهِۦۚ
مَا
عِندِي
مَا
تَسۡتَعۡجِلُونَ
بِهِۦٓۚ
إِنِ
ٱلۡحُكۡمُ
إِلَّا
لِلَّهِۖ
يَقُصُّ
ٱلۡحَقَّۖ
وَهُوَ
خَيۡرُ
ٱلۡفَٰصِلِينَ
٥٧
Dize (ainda): Atenho-me à Evidência emanada do meu Senhor, não obstante vós a terdes desmentido. Porém, o quepretendeis que seja apressado não está em meu poder; sabei que o juízo só cabe a Deus, Que dita a verdade, porque é omelhor dos juízes.
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﴿قُلۡ إِنِّی عَلَىٰ بَیِّنَةࣲ﴾ بَيَان ﴿مِّن رَّبِّی وَ﴾ قد ﴿كَذَّبۡتُم بِهِۦۚ﴾ بِرَبِّي حَيْثُ أَشْرَكْتُمْ ﴿مَا عِندِی مَا تَسۡتَعۡجِلُونَ بِهِۦۤۚ﴾ مِنْ الْعَذَاب ﴿إِنِ﴾ مَا ﴿ٱلۡحُكۡمُ﴾ فِي ذلك وغيره ﴿إِلَّا لِلَّهِۖ يَقۡضِ﴾ الْقَضَاء ﴿ٱلۡحَقَّۖ وَهُوَ خَیۡرُ ٱلۡفَـٰصِلِینَ ٥٧﴾ الْحَاكِمِينَ وَفِي قِرَاءَة {یَقُصُّ} أَيْ يَقُول