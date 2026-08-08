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Tafsir: Al-An'am 6:45
Al-An'am
45
6:45
فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ٤٥
فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ۚ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٤٥
فَقُطِعَ
دَابِرُ
ٱلۡقَوۡمِ
ٱلَّذِينَ
ظَلَمُواْۚ
وَٱلۡحَمۡدُ
لِلَّهِ
رَبِّ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
٤٥
E foi exterminado até ao último dos iníquos. Louvado seja Deus, Senhor do Universo!
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Al-Sa'di
Беззаконники были подвергнуты беспощадному наказанию, которое прервало их жизненный путь. Хвала же Аллаху, Господу миров, Который в соответствии со Своим предопределением губит неверующих и тем самым разъясняет Свои знамения. Он оказывает милость Своим приближенным, унижает Своих врагов и подтверждает правдивость всего, что проповедовали посланники.