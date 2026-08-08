Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-An'am 6:38
Al-An'am
38
6:38
وما من دابة في الارض ولا طاير يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون ٣٨
وَمَا مِن دَآبَّةٍۢ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا طَـٰٓئِرٍۢ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ مَّا فَرَّطْنَا فِى ٱلْكِتَـٰبِ مِن شَىْءٍۢ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ٣٨
وَمَا
مِن
دَآبَّةٖ
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
وَلَا
طَٰٓئِرٖ
يَطِيرُ
بِجَنَاحَيۡهِ
إِلَّآ
أُمَمٌ
أَمۡثَالُكُمۚ
مَّا
فَرَّطۡنَا
فِي
ٱلۡكِتَٰبِ
مِن
شَيۡءٖۚ
ثُمَّ
إِلَىٰ
رَبِّهِمۡ
يُحۡشَرُونَ
٣٨
Não existem seres alguns que andem sobre a terra, nem aves que voem, que não constituam nações semelhantes a vós. Nada omitimos no Livro; então, serão congregados ante seu Senhor.
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Все живые существа, обитающие на земле и летающие в небе, домашняя скотина, дикие звери и птицы, являются сообществами, которые подобны сообществу людей. Ведь Аллах сотворил их благодаря Своему могуществу и Своей непоколебимой воле, которая также неукоснительно исполняется в отношении всего человечества. Он ничего не упустил в Своем писании. Он записал в Хранимой скрижали все важные или незначительные события, и каждое из них происходит в строгом соответствии с тем, как это было записано тростью в Хранимой скрижали. Этот аят свидетельствует о том, что первое Писание содержит в себе сведения обо всем происходящем во Вселенной. Вера в это является одной из четырех составляющих веры в Божье предопределение и судьбу. К ним относится вера в знание Аллаха, которое объемлет все сущее; запись Аллаха, которая распространяется на все творения; Его волю, которая неукоснительно исполняется в отношении всего происходящего; и сотворение Им всех творений и даже их деяний. Согласно другому толкованию, под Писанием в этом аяте подразумевается Священный Коран. В таком случае его смысл похож на смысл следующего аята: «Мы ниспослали тебе Писание для разъяснения всякой вещи, как руководство к прямому пути, милость и благую весть для мусульман» (16:89). Затем Аллах сообщил, что все народы будут собраны перед Ним на огромном и устрашающем ристалище, и тогда Аллах воздаст каждому человеку по заслугам, руководствуясь Своей милостью и справедливостью. Он вынесет приговор, за который Его будут восхвалять первые и последующие поколения творения, все обитатели небес и земли.