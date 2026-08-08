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Tafsir: Al-An'am 6:33
Al-An'am
33
6:33
قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولاكن الظالمين بايات الله يجحدون ٣٣
قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُۥ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَـٰكِنَّ ٱلظَّـٰلِمِينَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ٣٣
قَدۡ
نَعۡلَمُ
إِنَّهُۥ
لَيَحۡزُنُكَ
ٱلَّذِي
يَقُولُونَۖ
فَإِنَّهُمۡ
لَا
يُكَذِّبُونَكَ
وَلَٰكِنَّ
ٱلظَّٰلِمِينَ
بِـَٔايَٰتِ
ٱللَّهِ
يَجۡحَدُونَ
٣٣
Sabemos que te atribula o que dizem; porém, não é a ti que desmentem; outrossim, é os versículos de Deus que osiníquos renegam.
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[
قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - بهدڵنیایی ئهزانین كه تۆ خهفهت له قسهی كافران ئهخۆی [
فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ
] بهڵام باش بزانه كه ئهوان تۆ بهدرۆ نازانن لهبهر ئهوهی دان ئهنێن بهڕاستگۆیی تۆدا [
وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (٣٣)
] بهڵام ئهو زاڵم و ستهمكارانه له حهقیقهتدا ئایهتهكانی خوای گهورهو كتابی خوای گهوره بهدرۆ ئهزانن و ئینكاری و نكوڵی لێ ئهكهن.