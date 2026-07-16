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Al-An'am
23
6:23
ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ٢٣
ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّآ أَن قَالُوا۟ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ٢٣
ثُمَّ
لَمۡ
تَكُن
فِتۡنَتُهُمۡ
إِلَّآ
أَن
قَالُواْ
وَٱللَّهِ
رَبِّنَا
مَا
كُنَّا
مُشۡرِكِينَ
٢٣
Então, não terão mais escusas, além de dizerem, Por Deus, nosso Senhor, nunca fomos idólatras.
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العربية
Al-Sa'di
Их подвергнут испытанию и спросят о божествах, которым они поклонялись, но в ответ они станут отрицать то, что они приобщали сотоварищей к Аллаху. Они будут клясться о том, что никогда не были язычниками и многобожниками.