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Al-An'am
17
6:17
وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير ١٧
وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّۢ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍۢ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرٌۭ ١٧
وَإِن
يَمۡسَسۡكَ
ٱللَّهُ
بِضُرّٖ
فَلَا
كَاشِفَ
لَهُۥٓ
إِلَّا
هُوَۖ
وَإِن
يَمۡسَسۡكَ
بِخَيۡرٖ
فَهُوَ
عَلَىٰ
كُلِّ
شَيۡءٖ
قَدِيرٞ
١٧
Se Deus te infligir um mal, ninguém, além d'Ele, poderá removê-lo; por outra, se te agraciar com um bem, será porque éOnipotente.
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Al-Sa'di
Одним из доказательств истинности единобожия является то, что только Всевышний Аллах избавляет людей от несчастий и одаряет их добром и благополучием. Если Он нашлет на человека нищету, болезнь, напасть, печаль, тоску или любое другое несчастье, то никто другой не сможет избавить его от этих страданий. Если же Он пожелает одарить человека добром, то ведь Он властен над всем сущим. Он один способен приносить пользу или причинять вред, а это значит, что только Он заслуживает поклонения и обожествления.