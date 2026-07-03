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Al-An'am
116
6:116
وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون ١١٦
وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١١٦
وَإِن
تُطِعۡ
أَكۡثَرَ
مَن
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
يُضِلُّوكَ
عَن
سَبِيلِ
ٱللَّهِۚ
إِن
يَتَّبِعُونَ
إِلَّا
ٱلظَّنَّ
وَإِنۡ
هُمۡ
إِلَّا
يَخۡرُصُونَ
١١٦
Se obedeceres á maioria dos seres da terra, eles desviar-te-ão da senda de Deus, porque não professam mais do que aconjectura e não fazem mais do que inventar mentiras.
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Al-Sa'di
Всевышний предостерег Своего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, от повиновения большей части человечества, потому что многие люди сбивают других с пути Аллаха. Они ошибаются в своих воззрениях, поступках и познаниях. Их религиозные убеждения порочны, их поступки зависят от их низменных страстей, а их познания не опираются на твердые доказательства и желание найти прямой путь. Напротив, они следуют предположениям, которые никоим образом не способны заменить истину, и лживо говорят от имени Аллаха то, что им совершенно не известно. Если человек обладает такими качествами, то он действительно заслуживает того, чтобы Аллах предостерег от него Своих рабов и разъяснил им его дурные качества. И хотя этот аят обращен к Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, он также относится ко всем его последователям, потому что все предписания, относящиеся к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, распространяются на остальных мусульман, если только они не являются его особенностями.