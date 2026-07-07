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Adh-Dhariyat
42
51:42
ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم ٤٢
مَا تَذَرُ مِن شَىْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ ٤٢
مَا
تَذَرُ
مِن
شَيۡءٍ
أَتَتۡ
عَلَيۡهِ
إِلَّا
جَعَلَتۡهُ
كَٱلرَّمِيمِ
٤٢
Que não passava sobre aquilo a que ia de encontro, sem o reduzir a cinzas.
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Tafseer Jalalayn
﴿مَا تَذَرُ مِن شَیۡءٍ﴾ نَفْس أَوْ مَال ﴿أَتَتۡ عَلَیۡهِ إِلَّا جَعَلَتۡهُ كَٱلرَّمِیمِ ٤٢﴾ كَالْبَالِي الْمُتَفَتِّت