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Adh-Dhariyat
29
51:29
فاقبلت امراته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم ٢٩
فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُۥ فِى صَرَّةٍۢ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌۭ ٢٩
فَأَقۡبَلَتِ
ٱمۡرَأَتُهُۥ
فِي
صَرَّةٖ
فَصَكَّتۡ
وَجۡهَهَا
وَقَالَتۡ
عَجُوزٌ
عَقِيمٞ
٢٩
E sua mulher irrompeu, (rindo) em voz alta; e, batendo na própria face, disse: Eu, uma anciã estéril!
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Al-Sa'di
Услышав приятную новость, жена Ибрахима вышла к гостям и от радости принялась кричать и бить себя по лицу. Это свидетельствует о том, что женщины часто ведут себя непредсказуемо и вопреки всякой логике. Она воскликнула: «Неужели у меня будет ребенок?! В моем возрасте женщины не могут рожать, да и сама я - бесплодна». В этом аяте упоминаются две причины, по которым жена Ибрахима не могла родить ребенка. В суре «Худ» названа третья причина: «Она сказала: “Горе мне! Неужели я рожу? Ведь я - старуха, и мой муж - старик”» (11:72).