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Adh-Dhariyat
26
51:26
فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين ٢٦
فَرَاغَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ فَجَآءَ بِعِجْلٍۢ سَمِينٍۢ ٢٦
فَرَاغَ
إِلَىٰٓ
أَهۡلِهِۦ
فَجَآءَ
بِعِجۡلٖ
سَمِينٖ
٢٦
E voltou rapidamente para os seus, e trouxe (na volta) um bezerro cevado.
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Al-Sa'di
Você está lendo um tafsir para o grupo de versos 51:25 a 51:27
Ибрахим не узнал ангелов и попросил их представиться, и только после этого он понял, кто почтил его своим визитом.