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Tafseer: Taha 20:97
Taha
97
20:97
قال فاذهب فان لك في الحياة ان تقول لا مساس وان لك موعدا لن تخلفه وانظر الى الاهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا ٩٧
قَالَ فَٱذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِى ٱلْحَيَوٰةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ ۖ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًۭا لَّن تُخْلَفَهُۥ ۖ وَٱنظُرْ إِلَىٰٓ إِلَـٰهِكَ ٱلَّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًۭا ۖ لَّنُحَرِّقَنَّهُۥ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُۥ فِى ٱلْيَمِّ نَسْفًا ٩٧
قَالَ
فَٱذۡهَبۡ
فَإِنَّ
لَكَ
فِي
ٱلۡحَيَوٰةِ
أَن
تَقُولَ
لَا
مِسَاسَۖ
وَإِنَّ
لَكَ
مَوۡعِدٗا
لَّن
تُخۡلَفَهُۥۖ
وَٱنظُرۡ
إِلَىٰٓ
إِلَٰهِكَ
ٱلَّذِي
ظَلۡتَ
عَلَيۡهِ
عَاكِفٗاۖ
لَّنُحَرِّقَنَّهُۥ
ثُمَّ
لَنَنسِفَنَّهُۥ
فِي
ٱلۡيَمِّ
نَسۡفًا
٩٧
Hij (Môesa) zei: "Ga dan maar heen. Voorwaar, voor jou is er in het leven, dat jij slechts kan zeggen: 'Raak mij niet aan, 'en voorwaar, voor jou is er een afspraak (in het Hiernamaals), die nooit afgezegd kan worden. En kijk naar jouw god die jij voortdurend aan het aanbidden was: wij zullen hem zeker verbranden. En vervolgens werpen wij hem zeker als as in de zee!"
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{موسا پێغەمبەر -
صلی الله علیه وسلم
-گوێلكە ئاڵتونییەكە دەسوتێنێت} [
قَالَ فَاذْهَبْ
] موسا -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووی: دهی بڕۆ ئێره بهجێبهێلهو دوور بكهوه لێره [
فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ
] چونكه دهستت بۆ شتێك برد كه بۆت نهبوو دهستى بۆ بهریت، تا له ژیاندا بی ئهبێ كهس لێت نزیك نهبێتهوهو تێكهڵى خهڵكى نهبیت، نهفی كردو دووری خستهوهو فهرمانی كرد به بهنی ئیسرائیل كه جارێكی تر لێی نزیك نهبنهوهو كهس قسهی لهگهڵ نهكات وهكو سزایهك بۆی [
وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ
] وه به دڵنیایى تۆ مهوعیدێكیشت ههیه كه خوای گهوره ئهو مهوعیده له كاتی خۆی جێبهجێ ئهكات كه ڕۆژی قیامهته لهوێ خوای گهوره سزات ئهدات [
وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا
] وه سهیری خوایهكهت بكه كه بهردهوام مایتهوه لهسهری و عیبادهتیت دهكرد [
لَنُحَرِّقَنَّهُ
] ئهبێ بیسووتێنین به ئاگر [
ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا (٩٧)
] پاشانیش خۆڵهمێشهكهی فڕێ ئهدهینه ناو دهریاوهو بڵاوی ئهكهینهوه تا با بیبات.