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Tafseer: Taha 20:93
Taha
93
20:93
الا تتبعن افعصيت امري ٩٣
أَلَّا تَتَّبِعَنِ ۖ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ٩٣
أَلَّا
تَتَّبِعَنِۖ
أَفَعَصَيۡتَ
أَمۡرِي
٩٣
Om mij te volgen? Ben jij dan ongehoor-zaam aan mijn bevel geweest?"
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Al-Sa'di
Почему ты не поспешил сообщить мне о случившемся? Неужели ты ослушался моих наставлений? Дело в том, что прежде Муса сказал Харуну: «Оставайся вместо меня среди моего народа, поступай праведно и не следуй путем распространяющих нечестие» (7:142). Выражая свое порицание брату, Муса взял его за голову и начал дергать его за бороду. Тогда Харун попытался ублажить родного брата и назвал его сыном своей матери.