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Tafseer: Taha 20:92
Taha
92
20:92
قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا ٩٢
قَالَ يَـٰهَـٰرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوٓا۟ ٩٢
قَالَ
يَٰهَٰرُونُ
مَا
مَنَعَكَ
إِذۡ
رَأَيۡتَهُمۡ
ضَلُّوٓاْ
٩٢
Hij (Môesa) zei: "O Hârôen, wat hield jou tegen toen jij ben zag dwalen?
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Al-Sa'di
Je leest een tafsir voor de groep verzen 20:91tot 20:92
Когда же Муса вернулся к своему народу, он стал упрекать и бранить своего брата.