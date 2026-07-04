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Taha
74
20:74
انه من يات ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ٧٤
إِنَّهُۥ مَن يَأْتِ رَبَّهُۥ مُجْرِمًۭا فَإِنَّ لَهُۥ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ٧٤
إِنَّهُۥ
مَن
يَأۡتِ
رَبَّهُۥ
مُجۡرِمٗا
فَإِنَّ
لَهُۥ
جَهَنَّمَ
لَا
يَمُوتُ
فِيهَا
وَلَا
يَحۡيَىٰ
٧٤
Voorwaar, wie als een zondaar war zijn Heer komt, voor hem is zeker de Hel, waarin hij noch leeft noch sterft.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا
] به دڵنیایى ههر كهسێك بگات به خوای گهوره به تاوانهوه [
فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى (٧٤)
] ئهوه ئهچێته ئاگری دۆزهخهوه كه لهوێ نه مردن ههیه كه بمرێت و ڕزگاری بێت، نه ژیانیش ههیه كه ژیانێكی خۆش بێت بهڵكو زیندووهو ههمووی سزایه.