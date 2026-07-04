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Taha
73
20:73
انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى ٧٣
إِنَّآ ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَـٰيَـٰنَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ ۗ وَٱللَّهُ خَيْرٌۭ وَأَبْقَىٰٓ ٧٣
إِنَّآ
ءَامَنَّا
بِرَبِّنَا
لِيَغۡفِرَ
لَنَا
خَطَٰيَٰنَا
وَمَآ
أَكۡرَهۡتَنَا
عَلَيۡهِ
مِنَ
ٱلسِّحۡرِۗ
وَٱللَّهُ
خَيۡرٞ
وَأَبۡقَىٰٓ
٧٣
Voorwaar, wij geloven in onze Heer, opdat Hij onze zonden zal vergeven en (ook) de tovenarij, waartoe jij ons gedwongen hebt. En Allah is beter (in het belonen) en blijvender (in de bestraffinjg)."
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Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا
] ئێمه ئیمانمان به پهروهردگاری خۆمان هێنا تا خوای گهوره له تاوانهكانی پێشترمان خۆش بێ له كوفرو سیحر [
وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ
] وه ئهو سیحرانهی پێشتر كه تۆ به زۆر به پێمانت كردووه تا خوای گهوره لێمان خۆشبێ بهتایبهتی ئهوهی كه ڕووبهڕووی موسا -
صلی الله علیه وسلم
- بووینهوه [
وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (٧٣)
] وه خوای گهوره بۆ ئێمه باشتره له تۆ، وه پاداشتیشى ئهمێنێتهوهو بهردهوامتره لهوهی تۆ.