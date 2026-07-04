Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Taha
72
20:72
قالوا لن نوثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هاذه الحياة الدنيا ٧٢
قَالُوا۟ لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَـٰتِ وَٱلَّذِى فَطَرَنَا ۖ فَٱقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِى هَـٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَآ ٧٢
قَالُواْ
لَن
نُّؤۡثِرَكَ
عَلَىٰ
مَا
جَآءَنَا
مِنَ
ٱلۡبَيِّنَٰتِ
وَٱلَّذِي
فَطَرَنَاۖ
فَٱقۡضِ
مَآ
أَنتَ
قَاضٍۖ
إِنَّمَا
تَقۡضِي
هَٰذِهِ
ٱلۡحَيَوٰةَ
ٱلدُّنۡيَآ
٧٢
Zij zeiden: "Wij zullen jou nooit verkiezen boven de duidelijke Tekenen die tot ons gekomen zijn en Degene Die ons geschapen heeft. Besluit daarom wat je besluit is: voorwaar, wat jij ook besluit, dat is van het wereldse leven.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ
] جادووگهرهكان كه موسڵمان بوون وتیان: ئێمه ئهوهی كه بۆمان هاتووه له بهڵگهی ڕوون و ئاشكراو یهقین و هیدایهت و موعجیزه له لایهن موساوه -
صلی الله علیه وسلم
- نایگۆڕینهوه بهوهی تۆ، ههرگیز دهستبهردارى نابین و تۆ ههڵنابژێرین [
وَالَّذِي فَطَرَنَا
] سوێند بێت به خواى دروستكارمان، یاخود وه ئهو خوایهش كه ئێمهی دروست كردووه باوهڕمان بهو ههیه [
فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ
] چیت له دهست دێت بیكه [
إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (٧٢)
] تۆ تهنها ئهتوانی له دونیادا سزامان بدهی ئهوی تر بهدهست خوای گهورهیه و ئێمهیش مهبهستمان قیامهته نهك دونیا.