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Taha
68
20:68
قلنا لا تخف انك انت الاعلى ٦٨
قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ٦٨
قُلۡنَا
لَا
تَخَفۡ
إِنَّكَ
أَنتَ
ٱلۡأَعۡلَىٰ
٦٨
Wij (Allah) zeiden: "Vrees niet! Voorwaar, jij zult de overhand krijgen.
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Qiraat
Hadith
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Tafsir Abu Bakr Zakaria
আমরা বললাম, ‘ভয় করবেন না, আপনিই উপরে থাকবেন।