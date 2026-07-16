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Taha
66
20:66
قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى ٦٦
قَالَ بَلْ أَلْقُوا۟ ۖ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ٦٦
قَالَ
بَلۡ
أَلۡقُواْۖ
فَإِذَا
حِبَالُهُمۡ
وَعِصِيُّهُمۡ
يُخَيَّلُ
إِلَيۡهِ
مِن
سِحۡرِهِمۡ
أَنَّهَا
تَسۡعَىٰ
٦٦
Hij zei: "Werpt maar." En toen scheen het hem toe dat hun touwen en hun staven zich door hun tovenarij voortbewogen.
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Rebar Kurdish Tafsir
{جادووگەران حەبلو گۆچان دەكەن بە مار} [
قَالَ بَلْ أَلْقُوا
] موساش -
صلی الله علیه وسلم
- وهكو بێ بایهخیهك فهرمووى: بهڵكو ئێوه دهست پێ بكهن و چیتان له دهست دێت بیكهن [
فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ
] كاتێك كه ئهو حهبل و گۆچانانهی كه پێیان بوو ههڵیاندا [
يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى (٦٦)
] سیحریان له چاوی خهڵكهكه كردو خهڵكى وایانزانی كه ئهمه ههمووی بووه به مارو ههژدیهاو بهخێرایی ئهڕوات.