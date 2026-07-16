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Taha
61
20:61
قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى ٦١
قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًۭا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍۢ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ ٦١
قَالَ
لَهُم
مُّوسَىٰ
وَيۡلَكُمۡ
لَا
تَفۡتَرُواْ
عَلَى
ٱللَّهِ
كَذِبٗا
فَيُسۡحِتَكُم
بِعَذَابٖۖ
وَقَدۡ
خَابَ
مَنِ
ٱفۡتَرَىٰ
٦١
Môesa zei tot hen: "Wee jullie, verzint geen leugens over Allah, want dan zal Hij jullie door een bestraffing vernietigen. En waarlijk, wie leugens verzint is degene die verlist."
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Al-Sa'di
Не отстаивайте ложь, которую вы исповедуете. Не пытайтесь доказать правдивость колдовства и одолеть истину. Не возводите навет на Аллаха, а не то Он покарает вас мучительным наказанием. Ваши устремления и измышления не принесут вам никакой пользы, и вам никогда не добиться победы, которую вы так сильно желаете. Вы не сможете занять место в окружении Фараона и не сумеете спастись от лютой кары.