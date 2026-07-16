Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Taha
61
20:61
قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى ٦١
قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًۭا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍۢ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ ٦١
قَالَ
لَهُم
مُّوسَىٰ
وَيۡلَكُمۡ
لَا
تَفۡتَرُواْ
عَلَى
ٱللَّهِ
كَذِبٗا
فَيُسۡحِتَكُم
بِعَذَابٖۖ
وَقَدۡ
خَابَ
مَنِ
ٱفۡتَرَىٰ
٦١
Môesa zei tot hen: "Wee jullie, verzint geen leugens over Allah, want dan zal Hij jullie door een bestraffing vernietigen. En waarlijk, wie leugens verzint is degene die verlist."
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{موسا پێغەمبەر -
صلی الله علیه وسلم
-ئامۆژگاری جادووگەران دەكات} [
قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
] موسا -
صلی الله علیه وسلم
- به فیرعهون و ساحیرهكانی وت: هاوار بۆ خۆتان درۆ ههڵمهبهستن بۆ خوای گهورهو شهریك بۆ خوا دامهنێن چونكه خوای گهوره بێ شهریكه [
فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ
] لهبهر ئهوهی خوای گهوره سزایهكی واتان ئهدات ڕهگ و ڕیشهتان دهرئهكات و كۆتاییتان پێ دێنێ و دواتان دهبڕێ [
وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى (٦١)
] وه ئهوهیشی درۆ بۆ خوای گهوره ههڵبهستێ و سهر له خهڵكى بشێوێنێت زهرهرمهندو خهسارهتمهند دهبێت.