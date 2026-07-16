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Taha
56
20:56
ولقد اريناه اياتنا كلها فكذب وابى ٥٦
وَلَقَدْ أَرَيْنَـٰهُ ءَايَـٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ٥٦
وَلَقَدۡ
أَرَيۡنَٰهُ
ءَايَٰتِنَا
كُلَّهَا
فَكَذَّبَ
وَأَبَىٰ
٥٦
En voorzeker, Wij hebben hem (Fir'aun) al Onze Tekenen laten zien, maar hij ontkende en weigerde.
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Qiraat
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Al-Sa'di
Всевышний поведал о том, что Фараон стал свидетелем самых разных знамений и неопровержимых доказательств. Природа и люди изменялись у него на глазах самым чудесным образом, но это не подтолкнуло его встать на прямой путь. Напротив, он счел Божьи знамения ложью и отвернулся от Божьих повелений и запретов. Истина показалась ему ложью, а ложь - истиной, и тогда он решил отстаивать истину любым путем и удержать людей от прямого пути.