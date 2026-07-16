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Taha
52
20:52
قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ٥٢
قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى فِى كِتَـٰبٍۢ ۖ لَّا يَضِلُّ رَبِّى وَلَا يَنسَى ٥٢
قَالَ
عِلۡمُهَا
عِندَ
رَبِّي
فِي
كِتَٰبٖۖ
لَّا
يَضِلُّ
رَبِّي
وَلَا
يَنسَى
٥٢
Hij (Môesa) zei: "De kennis over hen is bij mijn Heer, in een Boek. Mijn Heer maakt geen fouten en vergeet niet."
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Al-Sa'di
Аллах исчислил их злые и добрые деяния и записал каждое из них в Хранимой скрижали. Он объемлет своим знанием все сущее. Он не ошибается при принятии решения и ничего не упускает из виду. А ваши предшественники уже получили то, что приготовили для самих себя. Они встретились лицом к лицу со своими деяниями и сейчас получают воздаяние. О Фараон! Зачем ты спрашиваешь об их судьбе? Какой в этом смысл? Эти люди уже прожили свою жизнь. Они получат воздаяние за свои деяния, а вы будете отвечать за свои. Приведенные мной доводы и показанные мной знамения правдивы и неопровержимы, и если ты убедился в этом, то обратись к истине, отрекись от неверия и несправедливости и перестань отстаивать свои лживые воззрения. Если же ты все еще сомневаешься и мои доводы показались тебе неубедительными, то ничто не мешает тебе найти истину и опровергнуть одни доводы другими. Но знай, что тебе никогда не удастся изобличить меня во лжи. Да и как мог Фараон опровергнуть доводы Мусы, если он был убежден в его правдивости. Всевышний сказал: «Они отвергли их несправедливо и надменно, хотя в душе они были убеждены в их правдивости» (27:14). Пророк Муса же сказал: «Ты уже знаешь, что не кто иной, а только Господь небес и земли ниспослал их в качестве наглядных знамений. О Фараон! Я полагаю, что тебя постигнет погибель» (17:102). Муса понял, что Фараон продолжал спорить только из-за своей надменности и заносчивости. Тогда он решил усилить свои доводы и упомянул о многочисленных милостях Аллаха, без которых невозможно существование людей на земле. Он сказал: