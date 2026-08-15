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Tafseer: Taha 20:135
Taha
135
20:135
قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى ١٣٥
قُلْ كُلٌّۭ مُّتَرَبِّصٌۭ فَتَرَبَّصُوا۟ ۖ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَـٰبُ ٱلصِّرَٰطِ ٱلسَّوِىِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ١٣٥
قُلۡ
كُلّٞ
مُّتَرَبِّصٞ
فَتَرَبَّصُواْۖ
فَسَتَعۡلَمُونَ
مَنۡ
أَصۡحَٰبُ
ٱلصِّرَٰطِ
ٱلسَّوِيِّ
وَمَنِ
ٱهۡتَدَىٰ
١٣٥
Zeg: "Allen wachten af, wacht dus af. Jullie zullen te weten komen wie de volgers van het rechte Pad zijn en wie Leiding volgden."
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Al-Sa'di
О Мухаммад! Пусть неверующие ждут твоей смерти. Ты же дожидайся того дня, когда их постигнет наказание. Скажи: «Неужели вы ожидаете, что нам выпадет что-либо, кроме одного из двух благ? Мы тоже ждем, что Аллах поразит вас мучениями от Себя или же накажет вас нашими руками. Ждите, и мы подождем вместе с вами» (9:52). Двумя благами, о которых упоминается в этом откровении, являются победа и мученическая смерть. О неверные! Очень скоро вы узнаете, кто был верен прямому пути: вы или Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Всякий, кто следовал прямым путем, добьется успеха и обретет счастье и спасение. А всякого, кто уклонился от этого пути, постигнет разочарование и мучительное наказание. Нам прекрасно известно, что успех будет сопутствовать посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и что его враги и супостаты окажутся в великом убытке. А Самому Аллаху об этом известно еще лучше.