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Tafseer: Taha 20:133
Taha
133
20:133
وقالوا لولا ياتينا باية من ربه اولم تاتهم بينة ما في الصحف الاولى ١٣٣
وَقَالُوا۟ لَوْلَا يَأْتِينَا بِـَٔايَةٍۢ مِّن رَّبِّهِۦٓ ۚ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِى ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ١٣٣
وَقَالُواْ
لَوۡلَا
يَأۡتِينَا
بِـَٔايَةٖ
مِّن
رَّبِّهِۦٓۚ
أَوَلَمۡ
تَأۡتِهِم
بَيِّنَةُ
مَا
فِي
ٱلصُّحُفِ
ٱلۡأُولَىٰ
١٣٣
En zij (de ongelovigen) zeggen: "Waarom is hij niet met een Teken van Zijn Heer tot ons gekomen?" Is er dan geen duidelijk Teken tot hen gekomen in de voorafgaande Geschriften?
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Tafseer Jalalayn
﴿وَقَالُوا۟﴾ الْمُشْرِكُونَ ﴿لَوۡلَا﴾ هَلَّا ﴿یَأۡتِینَا﴾ مُحَمَّد ﴿بِـَٔایَةࣲ مِّن رَّبِّهِۦۤۚ﴾ مما يقترحونه ﴿أَوَلَمۡ تَأۡتِهِم﴾ بِالتَّاءِ وَالْيَاء ﴿بَیِّنَةُ﴾ بَيَان ﴿مَا فِی ٱلصُّحُفِ ٱلۡأُولَىٰ ١٣٣﴾ الْمُشْتَمِل عَلَيْهِ الْقُرْآن مِنْ أَنْبَاء الْأُمَم الْمَاضِيَة وَإِهْلَاكهمْ بِتَكْذِيبِ الرُّسُل