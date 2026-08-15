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Tafseer: Taha 20:119
Taha
119
20:119
وانك لا تظما فيها ولا تضحى ١١٩
وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا۟ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ١١٩
وَأَنَّكَ
لَا
تَظۡمَؤُاْ
فِيهَا
وَلَا
تَضۡحَىٰ
١١٩
Jij hebt ef zeker geen dorst en jij wordt er niet blootgesteld aan hitte."
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Qiraat
Hadith
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
na una neema ya kutoshikwa na kiu katika hii Pepo na kutopatwa na joto la jua.