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Tafseer: Taha 20:115
Taha
115
20:115
ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ١١٥
وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُۥ عَزْمًۭا ١١٥
وَلَقَدۡ
عَهِدۡنَآ
إِلَىٰٓ
ءَادَمَ
مِن
قَبۡلُ
فَنَسِيَ
وَلَمۡ
نَجِدۡ
لَهُۥ
عَزۡمٗا
١١٥
En Wij hadden vroeger met Adam een verbond gesloten, maar hij vergat het. Wij vonden bij hem geen vastberadenheid.
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Qiraat
Hadith
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العربية
Al-Sa'di
Мы заключили с Адамом завет и взяли с него слово соблюдать этот завет надлежащим образом. Он покорился Нашей воле и вознамерился исправно выполнить свои обязанности, но впоследствии забыл о том, что ему было велено. Его былая решимость пропала, и он совершил проступок, который стал примером для его потомков. Люди унаследовали от Адама это качество и стали забывать о своих обязанностях, уподобляясь своему прародителю. Адам совершил грех, и его потомки стали совершать грехи. Он нарушил твердое намерение соблюсти завет, и его потомки последовали его примеру. Затем он поспешно раскаялся в содеянном и признал свою ошибку, и тогда Аллах простил его и обещал простить всех, кто последует его примеру и откажется от несправедливости. В последующих семи аятах Всевышний Аллах более подробно описал то, что изложено в этом откровении, и сказал: