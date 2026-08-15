Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafseer: Taha 20:115
Taha
115
20:115
ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ١١٥
وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُۥ عَزْمًۭا ١١٥
وَلَقَدۡ
عَهِدۡنَآ
إِلَىٰٓ
ءَادَمَ
مِن
قَبۡلُ
فَنَسِيَ
وَلَمۡ
نَجِدۡ
لَهُۥ
عَزۡمٗا
١١٥
En Wij hadden vroeger met Adam een verbond gesloten, maar hij vergat het. Wij vonden bij hem geen vastberadenheid.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{ئامۆژگاری خوای گەورە بۆ ئادەم} [
وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ
] وه به دڵنیایى ئامۆژگاری و وهسیهتمان بۆ ئادهم كردبوو له پێشتردا كه لهو داره نهخوات، بهڵام ئهو لهبیری كردو شهیتان خهڵهتاندی (بۆیه به مرۆڤـ وتراوه انسان چونكه له بیرى كرد) [
وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا (١١٥)
] وه نهمان بینی كه عهزیمهتی ههبێ لهسهر ئهو شته [
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ
] وه ئێمه به فریشتهكانمان وت: كڕنوشی ڕێزو ئیحتیرام بۆ ئادهم بهرن.